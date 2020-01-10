Очень богатым на новые проекты, технические разработки и идеи выдался 2019 год для компании iDSystems . Увеличилось количество внедрений сервисов, наиболее актуальных и востребованных в банковской сфере. В продуктивное взаимодействие перешли все проекты, миновавшие стадии «пилотов»: выписка из ПФР, управление пенсионными накоплениями, 2-НДФЛ и другие.

Самыми знаковыми в этом году стали реализация взаимодействия с ЕБС и запуск шлюза к СБП. Так, осенью 2019 года ФСБ России, компаниями КриптоПро и iDSystems был согласован системный проект на типовое решение для взаимодействия банков с ЕБС. Уже более 70 кредитных организаций используют эту разработку, что делает компанию лидером по количеству внедрений типового решения по ЕБС среди вендоров.

После успешных тестовых испытаний взаимодействия («ТИВ») с НСПК, компания начала пилотные внедрения «Шлюза к СБП» в нескольких кредитных организациях. Согласно экспертной оценке, решение по интеграции с СБП компании iDSystems – самое простое из всех, что представлены на рынке. Речь об отдельно устанавливаемом на реальном или виртуальном сервере модуле, который позволяет кредитным организациям реализовать все сценарии С2С взаимодействия с СБП. В производстве и другое решение — Модуль «СБП С2В» системы «iDБанк» , который обеспечит взаимодействие и с юридическими лицами.

Стоит отметить, что помимо главных новинок этого года — «Универсальный сервер подписи» для взаимодействия с ЕБС и модуля «Шлюз к СБП» — было выпущено еще несколько немало важных для рынка модулей. Самыми популярными в кредитных организациях по внедрению стали следующие:

модуль «Росреестр. Электронные закладные» для обеспечения возможности использования ЭДО с Росреестром по электронным закладным;

модуль «ЭДО с ФНС. Сведения об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП» для получения информации об изменении сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по клиентам банка;

модуль «ЭДО с ФНС. Единый реестр малого и среднего предпринимательства» для получения сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства и исполнения требований Банка России и АСВ по предоставлению обязательных форм отчетности;

доработанный модуль «iDDirect. Запросы начислений ГИС ГМП» для организации подписок на начисления при работе с ГИС ГМП.

Обо всех своих новинках и кейсах компания из года в год рассказывает на своих вебинарах . Кстати, за 2019 год их было проведено более 20 эфиров, а средняя посещаемость была на уровне 100 человек!

В 2019 году iDSystems отметила не только 8 лет работы компании, но и переход рубежа в 100 проектов внедрения программных решений по автоматизации взаимодействия с ФССП России на базе системы «iDБанк». В одном из самых сложных видов взаимодействия удалось достичь многого.

Также, за 2019 год было завершено более 20 проектов по автоматизации взаимодействия с ФНС России, более 15 проектов по автоматизации взаимодействия с ПФР, а также более 25 проектов по автоматизации взаимодействия с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ на базе системы «iDБанк».

Всего же специалисты компании довели до финального внедрения 226 функциональных модулей системы «iDБанк» в различных кредитных организациях. И это без учёта базовых модулей «Ядро».

В итоге, более 30 % банков России выбрали решение iDSystems для организации обмена документами в электронном виде с государственными органами.

Новый 2020 год группа высококлассных профессионалов в области разработки банковских информационных систем начнет с багажом из более, чем 800 проектов внедрения и сопровождения программных модулей системы «iDБанк» в более чем 160 банках России. И программа действий у iDSystems насыщенная, что обусловлено и новыми государственными инициативами, и растущими потребностями банков и их клиентов.

И, как показывает восьмилетняя практика, когда iDSystems, вместе с банками и регуляторами берутся за дело, находятся в активном взаимодействии, результаты всегда впечатляют!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала более 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с

53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM

Источник: iCAM Group