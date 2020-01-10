Государственная Транспортная Лизинговая Компания включена в контур национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщили в пятницу в организации.

Как указано в релизе ГТЛК, в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» компанией было получено 3 млрд рублей на реализацию лизинговых сделок на льготных условиях. Поддержка направлена на внедрение «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок в период 2020—2024 годов.

ГТЛК подготовила соответствующую программу льготного лизинга цифровых активов. Она будет реализовываться за счет финансирования как из бюджетных, так и из внебюджетных источников. Инвестиции будут направлены на приобретение оборудования с программным обеспечением, телекоммуникационного цифрового оборудования, программно-аппаратных комплексов, инженерных систем.

Общий объем некоммерческих лизинговых сделок, которые планируется заключить в рамках программы в период 2020—2024 годов, составит более 10 млрд рублей. Лизингополучателями станут предприятия приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, федеральные и муниципальные учреждения.



Как отмечают в ГТЛК, реализация мероприятия позволит российским предприятиям к 2024 году расширить рынок применения своих разработок. Помимо экономического эффекта для производителей и разработчиков, данный механизм позволит удовлетворить потребности российской экономики в комплексных цифровых решениях и программных продуктах, ожидают в компании.

