Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами, сообщает Forbes . Сумма сделки составляет 5 млрд долларов. Ожидается, что она будет закрыта в I квартале 2020 года.

Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года. В 2018 году состояние каждого из них оценивалось в 950 млн долларов. В последнем рейтинге, опубликованном весной 2019 года, активы бизнесменов составляли 700 млн долларов. Исходя из суммы сделки и стоимости других активов Тимашева и Баронова, состояние каждого из них Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов.

В январе прошлого года Insight Partners и Канадский пенсионный фонд инвестировали в Veeam 500 млн долларов. Эксперты называли эту сделку одной из крупнейших для компаний, связанных с Россией.

В прошлом месяце стало известно о том, что Тимашев продал долю в другой своей компании — 5nine. Как сообщали СМИ, всю 5nine выкупила занимающаяся киберзащитой компания Acronis Сергея Белоусова и Ильи Зубарева. Размер доли Тимашева неизвестен, но эксперты оценивали сделку в десятки миллионов долларов.

Тимашев и Баронов основали также венчурный фонд ABRT Venture Fund.