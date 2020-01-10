Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Саровбизнесбанка на уровне «ruА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, адекватными оценками ликвидности, прибыльности, качества активов и корпоративного управления, а также сильной позицией по капиталу. Ключевым фактором, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера, банка ВТБ, при необходимости», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском рынке при достаточно сильных позициях и широкой сети присутствия на региональном уровне (банк — крупнейший по размеру активов в Нижегородской области, также у него есть несколько подразделений вне домашнего региона). С другой стороны, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку этот фактор ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Отмечается рост в 2019 году доли активов, приходящихся на связанные с банком стороны, что во многом обусловлено политикой распределения ликвидности внутри группы ВТБ.

Для Саровбизнесбанка характерны высокие показатели достаточности собственного капитала и адекватная рентабельность, обращают внимание аналитики. Также агентство отмечает стабильно высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, и низкий уровень кредитных потерь, исторически характерный для банка.

Качество активов оценивается как адекватное. Кредитный портфель составляет основу активов и представлен прежде всего ссудами банкам и некредитным организациям. Розничный кредитный портфель преимущественно состоит из потребительских ссуд . Доля просроченной задолженности по ссудам, выданным юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, составила 2% на 1 ноября 2019 года. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска также является невысокой. Покрытие ссудного портфеля обеспечением оценивается как приемлемое.

Ресурсную базу банка характеризует высокая зависимость от средств населения при их низкой географической диверсификации. Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как низкая, запас ликвидности — как достаточный.



Уровень корпоративного управления в банке аналитики считают адекватным. Ранее правление и совет директоров банка были усилены кадрами материнской организации. Согласно раскрываемой информации, до момента присоединения Саровбизнесбанка к ВТБ в ноябре 2020 года планируется органическое развитие корпоративного и розничного кредитования на территории Нижегородской области, а также наращивание комиссионной составляющей доходов.

