Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» на уровне «ruBBB-» с «позитивным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительными оценками качества активов и корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, адекватной оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности деятельности. Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по получению положительного эффекта от дальнейшего органического роста бизнеса и оптимизации структуры владения банком, а также улучшения ликвидной позиции, вследствие реализации мер по повышению срочности ресурсной базы», — говорится в сообщении.

Ограниченные рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами бизнеса на рынке при сильных позициях в основном регионе присутствия банка. Для кредитной организации характерен высокий уровень диверсификации активов и приемлемый уровень концентрации кредитных рисков на аффилированных структурах, отмечает агентство.

Адекватная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность деятельности обусловлена поддержанием нормативов достаточности капитала на приемлемом уровне. Также отмечается невысокая концентрация крупных кредитных рисков в активах банка, что снижает вероятность значительного сокращения собственных средств в случае возможного дефолта крупнейших заемщиков.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. В структуре активов банка выделяется кредитный портфель, представленный в основном юридическим и физическим лицам

Поддерживаемый банком запас балансовой ликвидности оценивается как приемлемый при этом объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг оценивается как существенный. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает невысокая волатильность ресурсной базы и адекватная стоимость фондирования

Также удовлетворительно оценивается корпоративное управление банка. Кредитная организация работает в соответствии со стратегией развития на 2019—2021 годы, которая направлена на органический рост бизнеса преимущественно за счет обслуживания предприятий МСБ и дальнейшего развития розничного кредитования.