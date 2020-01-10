В течение 2019 года шла активная работа над внедрением продукта iQChannels в нескольких кредитных организациях.

Так, АО «Углеметбанк» в своем новом интернет-банке запустил и современный сервис — онлайн-чат.

Этим удобным и функциональным инструментом для обслуживания клиентов пополнился и интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» . В web и мобильном приложении ПАО «СКБ-банк» также было запущено новое in-house решение для коммуникаций с клиентами, построенное на базе омниканальной платформы iQChannels.

Эти внедрения обеспечили физическим и юридическим лицам возможность в любое время получать квалифицированные консультации и помощь от сотрудников банков, обмениваться контентом, вести переписку, в режиме реального времени запрашивать информацию по обслуживанию расчетного счета, состоянию платежей, по подключению новых продуктов и услуг.

Стоит упомянуть, что компания iQStore работала над проектами совместно с iSimpleLab , ведь на ее современной платформе ДБО iSimpleBank 2.0 и её модулях были построены web и мобильные приложения.

Важным событием для компании стала победа ДелоБанка , чье мобильное приложение стало лучшим в рейтинге агентства Markswebb. Особо отметили эксперты чат-канал, построенный на основе платформы iQChannels.

Успехи команды разработчиков iQStore и самого программного продукта стимулируют постоянное развитие системы для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах. В июне 2019 вышла версия IQChannels 2019.1.0 , в которой интерфейс панели управления поменял общий вид, цвета, навигацию, приобрел расширенный раздел системных настроек. Появились в программе ссылки о сообщениях в виджете, авторизация анонима в проекте, обновления раздела и обращения по клику, возможность задавать собственный фильтр поиска, автоматическое создание чата при авторизации пользователя и еще много новых функций.

А в декабре 2019 версия iQChannels 2019.2.0 получила обновления в системной работе, а также для Android и iPhone SDK. Появилось 20 новых опций в функциональности, среди которых группы в автоответах, полномочия супервайзеров в проекте, предпросмотр файлов перед загрузкой оператором, автоматический поиск по быстрым ответам, дополнительные периоды в интерфейсе выбора дат, часы работы в рабочем времени, название канала при инициации диалога, дополнительный модуль «Отчеты».

Уже более 10 банков для эффективного обслуживания клиентов в цифровых каналах выбрали iQChannels. Отзывы клиентов, тенденции рынка и экспертные оценки ясно говорят о том, что востребованность продукта будет расти, а значит для разработчиков системы есть огромное пространство для реализации новых идей.

О компании iQStore

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCAM и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0 и CRM-системами.

Источник: iCAM Group