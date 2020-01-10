Банк России направил предписание Государственной Транспортной Лизинговой Компании в связи с приобретением ею акций Национального Резервного Банка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

Предписание направлено в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций. В сообщении поясняется, что ЦБ принял решение о несоответствии обязательного предложения ПАО «ГТЛК» в отношении ценных бумаг АО «Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк».

О том, что ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального Резервного Банка, было объявлено в начале декабря 2019 года. Компания приобрела 76,27% голосующих акций банка, а доля ее участия в уставном капитале НРБ составила 78,19%. Ранее этот пакет принадлежал Национальной Резервной Корпорации Александра Лебедева (в настоящий момент он возглавляет совет директоров банка).

Кроме того, по информации на сайте НРБ, 18,68% в его уставном капитале принадлежат теперь Евразийскому банку развития. Согласно данным на странице Национального Резервного Банка на сайте ЦБ, этой доле соответствует пакет в 20,33% голосующих акций НРБ. При этом на сайте регулятора информация об акционерах банка не обновлена, этот пакет по-прежнему числится за Юрием Кудимовым.

В декабре, после распространения информации о смене ключевых акционеров НРБ, рейтинговые агентства Moody's и «Эксперт РА» повысили рейтинги банка. В свою очередь рейтинговое агентство S&P написало, что приобретение крупнейшей доли в этом банке не окажет давления на капитал ГТЛК .



Напомним, что ГТЛК — крупнейшая компания на российском рынке лизинга по размеру портфеля (более 1 трлн рублей на 1 октября 2019 года, согласно данным «Эксперт РА» ).

