По ее условиям клиент, которому отказали в кредите от банка-партнера Hyundai Finance по тем или иным причинам, может взять кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику. Покупатель также сможет воспользоваться всеми преимуществами программ Hyundai Finance и СТАРТ, что снизит затраты на покупку автомобиля в кредит.

«Мы стараемся предложить клиентам новые услуги и продукты. Теперь у них есть возможность приобрести автомобиль на привлекательных условиях и получить скидку от дилера. На протяжении всего срока кредита заемщик ежемесячно оплачивает сумму, значительно меньшую по размеру, чем по классическому кредиту с аннуитетным графиком. Подобная практика рассчитана на тех, кто меняет машину раз в 2-3 года. Запущенная программа автокредитования позволит расширить географию продаж и увеличить ежемесячный объем выданных автокредитов на 50%», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

При покупке автомобиля клиенту предлагается оформить кредит на срок 3 года со ставкой от 12% годовых и возможностью пролонгации кредитного договора на срок 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос по программе – от 20%. Диапазон ставок по продукту зависит от размера первоначального взноса: при внесении от 30% - ставка составит 12% годовых, при взносе от 20% - 13% годовых. Сумма выданного кредита также рассчитывается с учетом внесенного первоначального взноса: 6,5 млн рублей – при оплате от 20% стоимости транспортного средства. Комиссия за досрочное погашение не взимается. Для оформления заявки клиенту необходимо представить паспорт РФ и водительское удостоверение.