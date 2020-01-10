Автоградбанк запустил программу кредитования для самозанятых. Новая программа позволит получить денежные средства на любые цели в сумме от 35 до 350 тыс. рублей на срок до трех лет по ставке 12% годовых при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5 п.п. Обеспечение по кредиту не требуется.



Для оформления заявки потребуется: паспорт РФ, свидетельство и присвоении ИНН или распечатка с официального сайта с номером ИНН; СНИЛС; документы, подтверждающие величину доходов (справка о доходах, сформированная в сервисе «Мой налог»; выписка с банковского счета); справка о регистрации в качестве самозанятого, сформированная с сервиса «Мой налог».

«С увеличением регистрации населения в качестве самозанятых, банки не упускают возможность охватить новый сегмент клиентов. Все чаще в продуктовой линейке появляются кредиты для данной категории граждан, при этом условия сильно не отличаются от кредитов, выдаваемых работникам по найму, за исключением пакета документов, необходимого для рассмотрения заявки на кредит», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.