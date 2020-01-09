Очередное заседание арбитражного суда Амурской области по иску банка «Восточный» к Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви прошло без участия истца — у представителя «Восточного» истек срок доверенности, передает корреспондент РИА Новости.



Суд предложит 5 февраля предварительное рассмотрение иска банка «Восточный», мажоритарным акционером которого является «Финвижн» Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с подконтрольной фонду Baring Vostok компании Evison и Калви.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings Ltd — 41,6%. Адвокат Evison Алексей Артеменко заявил после этого, что компания будет обжаловать это решение суда.

«Учитывая необходимость уведомления второго ответчика Майкла Калви, предварительное заседание откладывается до 5 февраля до 10 часов утра (04:00 мск)», — сказал судья Александр Осадчий. Он также добавил, что от Калви в суд не возвратилось уведомление об извещении его о дате, времени и месте судебного заседания.

Представитель банка «Восточный» Полина Ситникова в судебном заседании участвовала как слушатель: у нее истек срок доверенности. Представитель Evison Павел Дарницын изложил позицию по основным пунктам иска «Восточного».

«Восточный» в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015 года — августе 2018-го, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). «Evison не является субъектом ответственности по иску, Evison никогда не осуществляла ручного управления банком, не являлось лицом, которое определяло действия банка», — высказался в четверг Дарницын в суде.

Он отверг претензии об ущербе в 528,5 млн рублей, возникшие, по мнению «Восточного», из-за погашения кредита за счет передачи банку субординированных облигации Croushi Enterprises Limited.

«Банк сэкономил на цене выкупа облигаций и не выплачивал купонный доход. Благодаря сделке уставной капитал банка увеличился на 382 миллиона рублей», — сказал Дарницын.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке «Восточный». Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в «Восточном» — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании «Финвижн» Аветисяна 9,99% акций банка.