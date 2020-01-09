ВТБ изменил условия автокредитования и ввел опцию приобретения транспортного средства без первоначального взноса. Для оформления кредита достаточно предъявить два документа, уточняется в релизе банка.

Обновленные условия распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили. Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг, минимальная составляет 12% годовых при обязательном страховании автомобиля . Максимальная сумма — 3 млн рублей для новых автомобилей и 2 млн рублей для автомобилей с пробегом. Возможный срок кредитования — от года до пяти лет. Решение по заявке клиента принимается не более чем за два рабочих дня.

Кроме того, ВТБ с января предлагает кредиты в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются, соответственно, на граждан, впервые приобретающих транспортное средство, и на семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми.

Как следует из сообщения, оформить такой кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых. Льготное кредитование распространяется на новые автомобили 2019 и 2020 годов выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019 года) марок Lada, «УАЗ», «ГАЗ», Kia, Hyundai и Renault стоимостью не более 1 млн рублей. Клиенты, приобретающие транспортное средство в кредит, получают скидку в размере 10% от его стоимости. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25%.



Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита — пять лет.