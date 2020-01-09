Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019-м до 2,5% в 2020 году, в 2021-м — до 2,6%, в 2022-м — до 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в среду январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики». В этом году документ носит название «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы».

«В 2020 году рост мировой экономики немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются», — отметили авторы доклада. Незначительный рост произойдет также «на фоне увеличения объемов долга и замедления роста производительности». ВБ при этом ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2020 и 2021 годах на 0,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своим июньским прогнозом (2,7% в 2020 году, в 2021-м — 2,8%).

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится с 1,6% в 2019 году до 1,4% в 2020-м, что будет «частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности». Согласно прогнозам, темпы роста экономики США в этом году замедлятся с 2,3% в 2019 году до 1,8%, что станет «отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и роста неопределенности».

Прогноз по темпам экономического роста в зоне евро был пересмотрен в сторону понижения: «Как ожидается, они уменьшатся [с 1,1% в 2019 году] до 1% на фоне низкой активности в промышленности».



При этом темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020-м, однако этот подъем не будет повсеместным. «Напротив, он обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций», — говорится в докладе.



ВБ выделяет ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста мировой экономики. К их числу относят «новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах». «Даже если восстановление темпов экономического роста... пройдет в соответствии с прогнозами, рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения масштабов бедности», — подчеркивают авторы доклада.



При этом директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе отметил, что «низкие процентные ставки в мире — это слабая защита от финансовых кризисов». «История прежних волн накопления задолженности показывает, что эти волны завершались, как правило, неудачно. В условиях нестабильности в мире меры совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности», — подчеркнул он.