Национальные проекты, предусматривающие, в частности, инвестиции в инфраструктуру, стимулируют экономический рост в России после 2022 года. Такие прогнозы содержатся в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

«Ожидается, что в России национальные проекты, предусматривающие в числе прочего инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, стимулируют рост в период, выходящий за пределы прогноза», — указывают авторы доклада под названием «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы». Эксперты приводят свои оценки до 2022 года включительно.

По их оценкам, в 2019 году темпы роста экономики РФ составили 1,2% (показатель не изменился по сравнению с июньскими данными). При этом ВБ ухудшил свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста ВВП РФ составят 1,8% (показатель не изменился по сравнению с июньскими данными). «В России более низкий по сравнению с ожидавшимся уровень инвестиционной и торговой активности в сочетании с сохранением международных экономических санкций привел к замедлению темпов роста экономики примерно до 1,2%», — уточняется в докладе.

В докладе указывают на замедление темпов экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии «до самого низкого за три года уровня 2%». «Это стало отражением резкого спада экономической активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти», — считают в ВБ.

Как ожидают авторы доклада, «темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в России (до 1,6%)». «Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов — Азербайджан, Казахстан и Россия, — по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности», — отмечают специалисты.

Кроме того, указывают в ВБ, «дополнительные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, особенно в тех странах, где внутренний спрос зависит от денежных переводов (Центральная Азия, Восточная Европа, Южный Кавказ)».

Отвечая на вопросы журналистов в среду во время телефонного брифинга, директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе включил Россию в список из восьми развивающихся стран, которые «играют важную роль в развитии мировой экономики».