Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль отверг новые обвинения в растрате, которые следствие предъявило ему в конце прошлого года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

Как сообщалось, в минувшем декабре следствие переквалифицировало всем фигурантам обвинение с мошенничества на растрату денежных средств банка «Восточный».

«Новое обвинение в растрате по части 4 статьи 160 УК РФ еще более нелепо, чем предыдущее. Следствие считает, что преступление было совершено в 2015 году, тогда господин Юсупов [потерпевший Шерзод Юсупов] еще не был акционером», — заявил Дельпаль.

Согласно документам, озвученным в суде, Шерзод Юсупов не был акционером компании International Financial Technology Group, 59,9% акций, по версии следствия, были переданы банку «Восточный» вместо возврата долга.

Следствие полагает, что Майкл Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать данное соглашение, которое шло вразрез с интересами банка. Сами фигуранты виновными себя не считают.

Сейчас Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста американского инвестора Baring Vostok Майкла Калви и Филиппа Дельпаля и некоторых других фигурантов. Защита предлагает отпустить Дельпаля под залог в 25 млн рублей.