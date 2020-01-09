Арбитражный суд Республики Дагестан постановил ввести в отношении банка «Кредитинвест» (Кизилюрт) процедуру принудительной ликвидации. Резолютивная часть соответствующего решения была объявлена на заседании 9 января, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Суд назначил АСВ ликвидатором банка.

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста» 15 ноября 2019 года. По данным регулятора, банк нарушал нормативные требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные трансграничные операции, многократно нарушал требования нормативных актов ЦБ к порядку ведения кассовых операций и требования к информационной безопасности.



Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» с 25 ноября выплачивает Россельхозбанк, объем выплат оценен в 271 млн рублей.

