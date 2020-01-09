Басманный суд Москвы в четверг продлил до 13 февраля срок содержания под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 13 февраля 2020 года», — огласила постановление судья Юлия Сафина.



Тем же постановлением под домашним арестом оставлены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

Прокурор на заседании попросила продлить домашний арест всем фигурантам дела, кроме Цакунова. «С учетом обстоятельств дела прошу отказать в продлении домашнего ареста Цакунову как слишком суровой меры», — сказала представитель прокуратуры.

Майкл Калви в суде заявил о своей невиновности и попросил об освобождении под залог в размере 25 млн рублей.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

