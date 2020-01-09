Группа компаний (ГК) «Регион» закрыла сделку по покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Федерация», сообщает «Коммерсант» . Активы пенсионного дивизиона ГК «Регион» уже превысили 550 млрд рублей и включают несколько отдельных фондов, нацеленных на разные задачи.

Как рассказали изданию несколько источников, сделка была закрыта в конце декабря. Инвесткомпания «Ленинградское адажио» (принадлежит мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову) стала единственным акционером фонда.

В конце ноября инвесткомпания «Ленинградское адажио» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке 100% акций НПФ «Федерация». В конце сентября договоры доверительного управления были заключены между НПФ «Федерация» и компанией «Регион Траст» (входит в ГК «Регион»). Несколько источников рассказали, что почти все средства фонда перешли под управление «Регион Траста».

Ранее человек, близкий к ГК, говорил, что переговоры велись о цене в пределах 10–15% от активов фонда.

Один из источников издания сообщил, что «Ленинградское адажио» ориентировалось именно на покупку «абсолютно чистого» фонда без НПО с возможностью создания отдельной корпоративной программы.