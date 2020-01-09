«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Предложение может включать доступ к другим сервисам компании, в том числе к музыке и кино.

По словам одного из источников, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2. Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами. Тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, уточняет один из источников.

В «Яндексе» заявили, что планов по запуску MVNO у компании нет.

Планы по созданию виртуального оператора появились у «Яндекса» давно, но их текущее состояние неясно, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В компании хотят максимально монетизировать свою аудиторию, «ролевой моделью» здесь выступает «Тинькофф Мобайл», полагает он.

По мнению экспертов, новый игрок снимет у многих клиентов барьер перед выбором виртуального оператора вместо традиционного. Если говорить о каналах продаж, то, скорее всего, это будут онлайн и партнеры, так как создание собственной розницы на старте может быть невыгодным. Также запуск оператора стал бы логичным шагом в развитии экосистемы «Яндекса», считают эксперты. Продавать услуги связи компания сможет, заключая партнерские соглашения с ретейлерами или на онлайн-площадках, а в случае окончательной легализации в России технологии eSIM продавать физические сим-карты «Яндексу» и не потребуется.