Россельхозбанк начал выдавать кредиты на строительство или приобретение жилых помещений на сельских территориях .

Денежные средства предоставляются сроком до 25 лет на сумму до 90% от стоимости залога, но не более 5 млн рублей в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе и 3 млн рублей — в иных регионах.

Процентная ставка составляет 2,7% годовых при подключении заемщиком личного страхования и 3% годовых — при отказе от страховки. В случае отказа Минсельхоза в предоставлении кредитной организации субсидий по кредиту устанавливается базовая процентная ставка, равной льготной, увеличенной на размер ключевой ставки Банка России. В случае нарушения заемщиком целей использования кредита или невыполнении заемщиком обязательств по его погашению будет действовать ставка в размере 11,5% годовых.

«На этапе разработки программы о желании участвовать в ней помимо Россельхозбанка также заявлял Сбербанк . Пока что условия сельской ипотеки на сайте последнего не отображены. Однако ключевым преимуществом данного продукта у Россельхозбанка является возможность заемщиков по своему выбору погашать кредит аннуитетными либо дифференцированными платежами (при втором варианте размер итоговой переплаты по кредиту будет существенно ниже)», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.