Примсоцбанк предлагает потребительский кредит «Онлайн» , который доступен заемщикам по ставке 11,5% годовых на срок от 13 месяцев до пяти лет в сумме 300 тыс. (ранее 250 тыс.) рублей. Обеспечение не требуется. Программа включает возможность отсрочки основного долга на один месяц.

Воспользоваться приложением смогут как работники по найму, так и ИП, владельцы бизнеса, нотариусы, военнослужащие.

Из документов потребуется паспорт РФ и один из документов на выбор: СНИЛС, заграничный паспорт, действующее водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о страховом стаже застрахованного лица и размере получаемой им пенсии, ИНН, военный билет (удостоверение личности военнослужащего РФ). В качестве документов, подтверждающих доход, возможно представить справу 2-НДФЛ или 3-НДФЛ (или по форме банка), а также счет-выписку о зачислении заработной платы за последние 12 месяцев в любом банке.

«Праздники закончились, а акции продолжаются, обновленное предложение доступно с 9 января по 29 февраля 2020 года для заемщиков, оформивших онлайн-заявку», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.