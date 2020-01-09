Почта Банк первым на рынке эмитировал партию карт ПС «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты российского производства «Микрона», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый чип разработки НИИМЭ производства «Микрона» — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу. Он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам. Новый чип для бесконтактной оплаты разработан специально ПС «Мир» и имеет собственную операционную систему», — говорится в релизе.



В настоящее время на базе ПС «Мир» в банке выпущено около 9 млн карт (порядка 80% эмиссии всех карт Почта Банка), при этом более 40% из них — с чипом «Микрона».



«На базе ПС «Мир» выпускаются карты к нашему флагманскому продукту — сберегательному счету, а также карты «Пятерочка», которые очень популярны у наших клиентов. В этом году, по результатам тестирования пилотной партии, мы планируем начать массовую эмиссию карт «Мир» с дуальным чипом отечественного производства. По наполнению и функционалу эти карты ничем не будут отличаться от карт с чип-модулями иностранного производства, однако использование в них отечественных разработок существенно повышает технологическую безопасность их использования и стратегически важно для всей российской финансовой системы», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.



Пилотная партия уже поступила в точки обслуживания банка в некоторых регионах. В течение этого года Почта Банк планирует начать массовую эмиссию карт «Мир» с дуальным чипом отечественного производства.