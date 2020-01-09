Платежная система «Мир» продлила до 30 апреля 2020 года акцию, позволяющую ездить в московском метро и на Московском центральном кольце со скидкой. Об этом в ПС «Мир» объявили в четверг, 9 января.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами , в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут.

Скидку может получить держатель бесконтактной карты «Мир» любого банка.

Банком-эквайрером, обеспечивающим прием банковских карт в Московском метрополитене и на МЦК, выступает ВТБ.

Кроме того, ПС «Мир» продлила на весь 2020 год акцию, позволяющую ездить со скидкой в метро Санкт-Петербурга. Держатели единой карты петербуржца смогут оплачивать проезд со скидкой в размере 19 рублей, а держатели других бесконтактных карт «Мир» — со скидкой в 14 рублей.

«Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами, в вестибюлях станций метрополитена. Сразу после оплаты с карты будет списана стоимость разовой поездки уже с учетом скидки. Скидку может получить держатель бесконтактной карты «Мир» любого банка», — уточняется в релизе, посвященном продлению акции в Петербурге.



Прием банковских карт в метрополитене Северной столицы обеспечивает банк «Санкт-Петербург».

