Лидерами рейтинга заемщиков, допускающих просрочку являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие — 6%. Об этом говорится в исследовании СРО НАПКА.

Также у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка — в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты, в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15—20%.

Наиболее дисциплинированная категория — военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Также в тройку самых платежеспособных граждан входят учителя и врачи с долей 0,3%.