Правительство России утвердило новый механизм единой лизинговой субсидии, который был разработан Минпромторгом России в рамках трансформации действующей системы мер поддержки промышленности, сообщается на сайте Минпромторга.

Постановлением правительства № 1908 утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Участниками программы поддержки станут лизинговые компании, которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг промышленной продукции на льготных условиях. Основные цели нового механизма — модернизация производств лизингополучателей, а также стимулирование спроса на отечественную промышленную технику и оборудование.

«Лизинговая субсидия будет способствовать увеличению выпуска конкурентоспособной российской продукции за счет обновления производственных мощностей предприятий», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, предусмотренный объем поддержки на 2020 год составляет 9,8 млрд рублей, на 2021 год — 18,7 млрд, на 2022 год — 18,5 млрд рублей. Уточняется, что приоритет отдается участникам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Первый отбор заявок на участие в программе пройдет с 27 января по 27 февраля 2020 года. В марте будет объявлен перечень компаний-победителей, в апреле будут заключены соглашения о предоставлении субсидий. Главным критерием квалификационных отборов лизинговых организаций станет эффективность использования бюджетных средств — отношение стоимости портфеля продукции к объему запрашиваемой поддержки.



Для каждой отрасли установлены лимиты финансирования. Электронное взаимодействие всех участников программы поддержки осуществляется с использованием систем «ГИСП» (Государственная информационная система промышленности) и «Электронный бюджет».