Минэкономразвития прогнозирует устойчивое закрепление инфляции ниже 3% и продолжение тренда на укрепление рубля в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в «Картине кредитования» ведомства.

«По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года. Слабый уровень спроса находит подтверждение в том числе в динамике индексов PMI, а также отрицательной динамике импорта в рублевом выражении (за исключением разовых операций по пополнению запасов фармацевтической продукции в IV квартале прошлого года)», — говорится в документе на сайте Минэкономразвития.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что годовая инфляция в РФ в 2019 году опустится до 3%, в I квартале 2020-го — до 2,5% или ниже.