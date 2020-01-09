Московский Индустриальный Банк продлил до 31 января текущего года акцию по потребительским и ипотечным кредитам, в рамках которой ставка снижена на 1 процентный пункт в сравнении с базовыми условиями. Об этом в МИнБанке сообщили в четверг, 9 января.

Минимальная процентная ставка по кредиту наличными составляет сейчас 8,4% годовых, по ипотеке — 8,1%. Сохраняются условия увеличения максимальной суммы по потребительским кредитам: сейчас это 3 млн рублей для участников зарплатных проектов и 2 млн рублей для иных категорий заемщиков. Акция распространяется также на программу «Рефинансирование кредитов».

«В преддверии своего дня рождения МИнБанк подготовил специальное предложение по кредитам. За время акции мы наблюдали стабильный постепенный рост спроса на кредиты наличными и ипотеку , объем выдач увеличился. Мы рады сообщить, что приняли решение о продлении акции еще на один месяц», — комментирует заместитель председателя правления МИнБанка Роман Романенко.

Напомним, что изначально акция действовала с 21 ноября по 31 декабря 2019 года.



Заявку на кредит можно оформить в любом офисе МИнБанка.

