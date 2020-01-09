Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имуществана 2020 — 2022 годы. Документом предусматривается продажа находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Кабмина.



«Поступления в федеральный бюджет от приватизации этого имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020 — 2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно», — говорится в сообщении правительства.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 25 декабря 2019 года.





