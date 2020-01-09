С момента введения курортного сбора Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края заработали на туристах 864 млн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства по делам Северного Кавказа.

Поступающие на счета фондов развития курортной инфраструктуры средства направляются на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов. Среди регионов лидером по объему поступлений стал Ставропольский край. На него пришлось 276 млн рублей.

По мнению экспертов, взимание платы с путешественников мешает развитию внутреннего и въездного туризма. Для бюджета среднестатистической семьи сумма сбора существенна, и деньги на благоустройство туристической инфраструктуры не должны взиматься с россиян. Курортный сбор следует оставить для иностранных граждан, считают эксперты. Также платеж снижает турпоток примерно на 5–8%. Эксперимент более чем за полтора года не показал фактических результатов, а собранные средства не решают крупные инфраструктурные вопросы на местах — перед законодателями встает вопрос о целесообразности продолжения проекта, добавили эксперты.

Еще большую угрозу для сферы туриндустрии представляют планы Минфина по включению с 2021 года курортного сбора в Налоговый кодекс, считают эксперты. В дополнение к прошлогоднему увеличению НДС с 18% до 20% планируется ввести еще один оборотный налог на услуги размещения.

Парламентарии от «Справедливой России» разработали в 2020 году законопроект об отмене курортного сбора.