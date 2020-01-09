Изначально планировалось слияние банков к 2023 году, но в середине 2019-го председатель совета директоров крымского банка Михаил Якунин объявил, что РНКБ присоединит санируемый банк раньше.
РНКБ, системообразующий банк Крыма, завершил присоединение краснодарского Крайинвестбанка. Объединенная организация работает как ПАО «РНКБ Банк».
Как уточняется в релизе РНКБ, с 1 января 2020 года в его структуру вошли 55 отделений Крайинвестбанка, которые «приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края». На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов РНКБ. Ребрендинг отделений банка в Краснодарском крае будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.
«В рамках слияния были проведены работы по полной миграции всех данных на IT-системы РНКБ, что позволит в дальнейшем оперативно и качественно выполнять все операции», — отмечается в сообщении.
«Объединение — это новый этап в развитии банка и новые возможности для роста бизнеса и расширения сети. В результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 миллиона физических лиц, а также 85 тысяч предприятий», — комментирует председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. Он напомнил, что РНКБ предлагает клиентам полный перечень банковских услуг, включая программы льготного кредитования для предприятий и физических лиц.
РНКБ — банк со стопроцентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, свыше 20 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания, указано в справке финучреждения. Из нее следует, что до присоединения Крайинвестбанка РНКБ обслуживал более 2,1 млн физических лиц и около 65 тыс. корпоративных клиентов.
Крайинвестбанк на 100% принадлежал РНКБ и вместе с последним находился в санкционном списке Минфина США. РНКБ был выбран санатором Крайинвестбанка в декабре 2015 года, хотя финансовое оздоровление краснодарского банка началось только 11 месяцев спустя. Как сообщал «Коммерсант», санатор не мог договориться с ЦБ о размере финансовой поддержки, которая требуется Крайинвестбанку. В итоге на спасение банка было выделено 27,9 млрд рублей (25,9 млрд — в капитал, еще 2 млрд — на ликвидность). В декабре 2018 года ЦБ продлил санацию Крайинвестбанка с десяти до 15 лет, увеличив срок кредита, выданного на поддержку бизнеса. Тогда же Банк России объявил о возможном присоединении Крайинвестбанка к санатору — РНКБ.
Изначально планировалось слияние банков к 2023 году, но в середине 2019-го председатель совета директоров крымского банка Михаил Якунин объявил, что РНКБ присоединит санируемый банк раньше — 1 января 2020-го. Процедура присоединения Крайинвестбанка к РНКБ стартовала в ноябре.
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