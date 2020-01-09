РНКБ, системообразующий банк Крыма, завершил присоединение краснодарского Крайинвестбанка. Объединенная организация работает как ПАО «РНКБ Банк».

Как уточняется в релизе РНКБ, с 1 января 2020 года в его структуру вошли 55 отделений Крайинвестбанка, которые «приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края». На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов РНКБ. Ребрендинг отделений банка в Краснодарском крае будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.

«В рамках слияния были проведены работы по полной миграции всех данных на IT-системы РНКБ, что позволит в дальнейшем оперативно и качественно выполнять все операции», — отмечается в сообщении.

«Объединение — это новый этап в развитии банка и новые возможности для роста бизнеса и расширения сети. В результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 миллиона физических лиц, а также 85 тысяч предприятий», — комментирует председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. Он напомнил, что РНКБ предлагает клиентам полный перечень банковских услуг, включая программы льготного кредитования для предприятий и физических лиц.

РНКБ — банк со стопроцентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, свыше 20 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания, указано в справке финучреждения. Из нее следует, что до присоединения Крайинвестбанка РНКБ обслуживал более 2,1 млн физических лиц и около 65 тыс. корпоративных клиентов.

Крайинвестбанк на 100% принадлежал РНКБ и вместе с последним находился в санкционном списке Минфина США. РНКБ был выбран санатором Крайинвестбанка в декабре 2015 года, хотя финансовое оздоровление краснодарского банка началось только 11 месяцев спустя. Как сообщал «Коммерсант», санатор не мог договориться с ЦБ о размере финансовой поддержки, которая требуется Крайинвестбанку. В итоге на спасение банка было выделено 27,9 млрд рублей (25,9 млрд — в капитал, еще 2 млрд — на ликвидность). В декабре 2018 года ЦБ продлил санацию Крайинвестбанка с десяти до 15 лет, увеличив срок кредита, выданного на поддержку бизнеса. Тогда же Банк России объявил о возможном присоединении Крайинвестбанка к санатору — РНКБ.



Изначально планировалось слияние банков к 2023 году, но в середине 2019-го председатель совета директоров крымского банка Михаил Якунин объявил, что РНКБ присоединит санируемый банк раньше — 1 января 2020-го. Процедура присоединения Крайинвестбанка к РНКБ стартовала в ноябре.

