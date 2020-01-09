Одним из главных трендов 2020 года они называют появление супераппов.
Супераппы, облачный гейминг, искусственный интеллект и растущее потребление платного видеоконтента будут определять тренды в IT-сфере в России в 2020 году, рассказали ТАСС эксперты.
Одним из главных трендов 2020 года они называют появление супераппов, или приложений, которые объединяет такие сервисы, как мессенджер, заказ еды и транспорта, платежные инструменты, e-commerce. В России разработкой подобной экосистемы занимается, в первую очередь, Mail.Ru Group на базе приложения «Вконтакте», а также банки «Тинькофф» и Сбербанк.
«Сейчас подтягиваются «Тинькофф» и другие компании, в 2019 году суперприложения стали полноценным трендом и будут развиваться дальше. В первую очередь такие продукты появятся у компаний с развитыми экосистемами собственных сервисов: банки, операторы и т. д.», — считает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
С тем, что пробовать запускать собственные супераппы будут и другие игроки рынка IT в России, включая Сбербанк и «Яндекс», согласен ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, однако пока в России популярность таких приложений сомнительна, полагает он. «Боюсь, что компании будут [пытаться запускать супераппы] во многом от непонимания, в чем именно успешны азиатские супераппы, и как они выстроили экосистемы вокруг себя, заменив все части обычной мобильной экосистемы. Я не верю в их популярность в России», — пояснил он.
Другим трендом развития IT в России станет искусственный интеллект, полагают эксперты. Так, сейчас в правительстве обсуждается вопрос создания федерального проекта, разрабатываемого в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и посвященного развитию ИИ. Кроме того, ранее президентом РФ была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
«В 2020 году сохранится и укрепится тенденция автоматизации рутинных процессов с помощью ИИ. Отдельный очень актуальный для России тренд — влияние ИИ на рынок труда. Компании хотят быть цифровыми, для этого нужны люди, которые умеют работать в цифровой среде с цифровыми инструментами, поэтому важно уметь оценивать владение цифровыми навыками и прицельно, фокусно их апгрейдить», — рассказал Рябинин из Mail.Ru Group.
По словам директора по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Ярослава Мешалкина, облачный гейминг в России будет являться безусловным трендом в индустрии, однако это является частью более глобального тренда, когда сложные технические операции возлагаются на «облака», а не на «железо» гаджетов. Стремление операторов связи развиваться в этой сфере — разумное желание следовать в авангарде мирового развития, полагает он.
Другим важным потребительским трендом в IT в России в этом году, по мнению экспертов, может стать растущий интерес пользователей платить за видеоконтент по подписке. Тренд на покупку контента, который ранее был эксклюзивен для ТВ, безусловно продолжится, уверены эксперты.
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