Крупнейшие розничные банки внедряют новый вид программ лояльности — кешбэк, бонусы, баллы и скидки стало возможным зарабатывать в онлайн-играх в мобильном приложении или на сайте, пишут «Известия» .

Так, у Сбербанка работает «Спасибомания», где можно заработать конвертируемые в рубли бонусы. Геймификация позволяет достичь роста конверсии в розничных магазинах более чем в 2,5 раза по сравнению с классическими механиками, а с партнерами в Интернете она может увеличиваться и в десять раз, посчитали в Сбербанке. У Тинькофф Банка есть «Адвент-календарь» с заданиями на основе статистики трат. Игра от Совкомбанка состоит из 30 уровней, на каждом из которых можно получить все более щедрую награду в виде кешбэка или нескольких месяцев рассрочки на покупки, рассказали в пресс-службе кредитной организации. В МКБ рассказали, что решили запустить интерактивный квест с заданиями в дополненной реальности. Чтобы заработать кешбэк в приложении Почта Банка, участникам игры предлагается бросить кубики с помощью смахивания их пальцем снизу вверх или тряски телефона.

По словам представителей банков, игра мотивирует клиентов привязать карту к телефону, что делает ее если не «картой первого выбора», то точно определяет в число приоритетных. Принимая участие в игре, клиент испытывает не только материальную мотивацию, но и эмоции — ощущение азарта и риска, при этом на самом деле он не может потерять ни рубля из собственных средств.

Как пояснили эксперты, игры в приложениях и на сайтах — заметный тренд в развитии банковских программ лояльности. Они улучшают отношение к финансовой организации в первую очередь молодых людей, для которых такая форма взаимодействия привычна. Геймификация становится популярной на фоне сжатия бонусных программ и ухудшения их условий. По словам экспертов, это происходит из-за уменьшения комиссий, которые получают эмитенты карт. Также мобильные игры служат способом заработка с помощью рекламы от партнеров, размещаемой в мобильных приложениях.