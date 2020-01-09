Теперь с помощью кредитного лимита по данной карте можно закрыть кредитные обязательства в других банках без комиссии.

С помощью карты «Рассрочка на все» можно погасить кредит в другом банке на сумму от 55 до 300 тысяч рублей без процентов в случае полного погашения задолженности до конца льготного периода. При этом предоставления закрывающих документов не требуется. Также у карты есть и другие преимущества. Например, льготный период является возобновляемым – 90 дней без процентов начинаются для новых операций каждый месяц – и распространяется не только на безналичные покупки, но и на снятие наличных в банкомате.

«Отмена комиссии за перевод в целях рефинансирования расширяет возможности использования карты «Рассрочка на все», делая ее не только удобным платежным инструментом, но и одним из самых простых способов закрыть кредиты или кредитные карты в другом банке», – отметил Николай Алтунин, директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный».

Подробнее о кредитной карте «Рассрочка на все» можно узнать на сайте банка «Восточный» .