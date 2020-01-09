Банк России по состоянию на середину прошлого года увеличил долю золота и доллара в своих резервах, причем такая динамика отмечена как за отчетный период ( с июля 2018 года по июнь 2019 года включительно ), так и отдельно за II квартал 2019-го, свидетельствуют материалы регулятора.

Напомним, ЦБ РФ публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидировать продолжают активы в евро с долей 30,6% на 30 июня 2019 года. Их доля снизилась за год (с 32% на 30 июня 2018-го), но немного выросла за последний квартал, включенный в отчетный период (с 30,3% на 31 марта 2019-го).

Доллар, недавний лидер, сейчас на втором месте, но его доля за последние рассматриваемые периоды несколько увеличилась: до 24,2% на 30 июня с 21,8% на аналогичную дату 2018 года и 23,6% на 31 марта 2019-го.

Доля золота, согласно последним раскрываемым данным, равна 19,1% против 16,8% на середину 2018 года и 18,2% на конец марта-2019.

Позиции юаня в валютных резервах ЦБ РФ несколько ослабли: на 30 июня прошлого года доля китайской валюты составила 13,2%, в то время как годом ранее она равнялась 14,7%, а кварталом ранее — 14,2%.

Доля британского фунта стерлингов за отчетный год снизилась с 6,3% до 6%, доля прочих валют — с 8,4% до 6,9%. В частности, на 30 июня 2019 года на активы в японских иенах приходилось 3,7%, в канадских долларах — 2,4%, в австралийских долларах — 0,8%; уточняется, что остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.

Среди валютных активов ЦБ наиболее высокую доходность фактических портфелей за июль 2018-го — июнь 2019-го продемонстрировали активы в юанях: 3,85% годовых. Активы в австралийских долларах показали доходность в 2,72%, в канадских долларах — 2,2%, в долларах США — 1,84%, в фунтах — 0,81%, в иене — минус 0,01%, в евро — минус 0,2%.

Как показывает статистика по географическому распределению активов, наибольшая их доля на 30 июня 2019 года остается у золота в хранилищеБанка России (см. значения выше). Из зарубежных стран самая высокая доля на отчетную дату — у Франции (13,3%), за ней следуют Китай (12,6%), который тремя месяцами ранее вышел на первое место по иностранным вложениям ЦБ РФ с долей 13,4%, Германия (12,3%), Япония (9,7%), США (8,1%), Великобритания (6,2%). На межгосударственные организации приходится 5,3%, на Канаду — 2,5%, на Финляндию — 2%, на прочие страны — 9%.

В целом за период с июля 2018 года по июнь 2019-го величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на 58,5 млрд долларов США, составив 516,8 млрд. Основным фактором роста, как поясняется в обзоре, «стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций и изменение цены золота за период. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США». В числе прочего отмечается, что с июля-2018 по июнь-2019 увеличились объемы государственных ценных бумаг иностранных эмитентов и объемы средств в депозитах и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках. Объемы вложений Банка России в ценные бумаги международных организаций незначительно уменьшились.



Согласно материалам ЦБ РФ, отдельно за II квартал 2019 года его активы в иностранных валютах и золоте также выросли — с 487,4 млрд долларов на конец марта.