Мы ожидаем, что российский рынок акций в первый торговый день года откроется на позитивной ноте: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти на фоне смягчения напряженности между США и Ираном. Цены на нефть превысили $65/барр. (Brent), потеряв вчера 4,0%. В. Путин и Р. Эрдоган открыли “Турецкий поток”, по которому Россия будет поставлять газ в Восточную Европу и Турцию. Оба фактора поддержат акции компаний нефтегазового сектора. Сегодня мы ожидаем увеличение объемов торгов на фоне возвращения участников рынка к работе после продолжительных новогодних праздников.

Рынки растут на фоне смягчения напряженности на Ближнем Востоке: Американский рынок акций вырос до рекордных максимумов, и КО США опустились в цене на фоне смягчения риторики Дональда Трампа по отношению к Ирану; по итогам дня индексы Dow Jones и S&P прибавили соответственно 0,6% и 0,5%, так как сообщения о новых ракетных ударах в Багдаде усилили опасения инвесторов. на фоне Ралли акций азиатских компаний, начавшееся в США, продолжается на фоне смягчения напряженности в Персидском Заливе –TOPIX вырос на 1,6%, NIKKEI повысился на 2,3%, Hang Seng прибавил 1,4%, CSI 300 – на 1,2%), KOSPI– на 1,6% и ASX 200 – на 0,8%).

ОБЗОР РЫНКА

Мы ожидаем, что российский рынок акций в первый торговый день года откроется на позитивной ноте: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти на фоне смягчения напряженности между США и Ираном. Цены на нефть превысили $65/барр. (Brent), потеряв вчера 4,0%. В. Путин и Р. Эрдоган открыли “Турецкий поток”, по которому Россия будет поставлять газ в Восточную Европу и Турцию. Оба фактора поддержат акции компаний нефтегазового сектора. Сегодня мы ожидаем увеличение объемов торгов на фоне возвращения участников рынка к работе после продолжительных новогодних праздников.

Рынки растут на фоне смягчения напряженности на Ближнем Востоке: Американский рынок акций вырос до рекордных максимумов, и КО США опустились в цене на фоне смягчения риторики Дональда Трампа по отношению к Ирану; по итогам дня индексы Dow Jones и S&P прибавили соответственно 0,6% и 0,5%, так как сообщения о новых ракетных ударах в Багдаде усилили опасения инвесторов. на фоне Ралли акций азиатских компаний, начавшееся в США, продолжается на фоне смягчения напряженности в Персидском Заливе –TOPIX вырос на 1,6%, NIKKEI повысился на 2,3%, Hang Seng прибавил 1,4%, CSI 300 – на 1,2%), KOSPI– на 1,6% и ASX 200 – на 0,8%).

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Яндекс договорился об аренде 20 тыс. кв м в башне “Око” в Москва-Сити; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Ведомости”, компания Яндекс (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3) договорилась с Capital Group об аренде примерно 20 тыс. кв м в башне “Око” в Москва-Сити. Консультанты рынка оценивают расходы на аренду в Око на уровне 30-33 тыс. руб. за кв м в год, что эквивалентно 600-660 млн руб. годовых арендных расходов за эти площади. Эта новость последовала после более ранних сообщений в декабре 2019 г. о том, что Яндекс вел переговоры с Capital Group об аренде всех свободных площадей в башне “Око” (40-45 тыс. кв м). Тем не менее, как сообщает новостное издание, часть площадей в Око арендуют другие крупные компании.

Поскольку Яндекс продолжает расширять штат сотрудников и увеличивать количество и масштаб своих сервисов, а проект строительства собственной штаб-квартиры на территории бывшей гостиницы Корстон в Москве, судя по всему, откладывается, компания вынуждена увеличить арендуемые площади. Мы хотим обратить внимание инвесторов на риск некоторого усиления давления на EBITDA на фоне арендных расходов после 2021 г. В целом новость, скорее всего, НЕЙТРАЛЬНА для акций компании, которые, судя по всему, будут торговаться на ожиданиях IPO Яндекс.Такси в 2020 г.

Яндекс изучает возможность запуска собственного виртуального сотового оператора; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Коммерсант”, компания Яндекс (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3) изучает возможность запуска собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на сети Tele2. Впрочем, Яндекс официально не подтвердил этих планов. По данным источников на рынке, тарифы MVNO будут интегрированы в пакет подписки Яндекс.Плюс; таким образом, мобильные пользователи будут иметь доступ к другим сервисам, в том числе к музыке и кино. На наш взгляд, запуск MNVO соответствует продолжающимся усилиям Яндекса по созданию крупной онлайн экосистемы через внедрение новых сервисов под собственным брендом. Тем не менее, поскольку клиентская база виртуальных операторов в России остается относительно невысокой (10 млн в 2019 г., или примерно 4% совокупных мобильных пользователей, по данным TMT Консалтинг), мы сильно сомневаемся в том, что MVNO станет массовым сервисом на Яндексе и будет демонстрировать сильные показатели выручки и EBITDA. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании, которые, судя по всему, будут торговаться на ожиданиях IPO Яндекс.Такси в 2020 г.

Mail.ru приобрела контрольную долю в платформе, специализирующейся на онлайн-обучении Skillbox; зампред Правления Сбербанка Лев Хасис избран в совет директоров Mail.ru; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) увеличила свою долю в специализирующейся на онлайн-обучении платформе Skillbox с 10% до 60,33%. Mail.ru приобрела долю в Skillbox у ее основателей Андрея Анищенко, Дмитрия Крутова, Игоря Коропова (после сделки каждому из них принадлежит по 10,33% акций) и Сергея Попкова (8,7%). Нынешний гендиректор и соучредитель Skillbox Дмитрий Крутов сохранит за собой этот пост. По его словам, выручка Skillbox превысила 340 млн руб. в 2018 г. и ожидается на уровне 1 млрд руб. по итогам 2019 г. К 2021 г. выручка может достичь 5 млрд руб. Mail.ru увеличила свою долю в Skillbox, воспользовавшись опционом, о чем компания сообщала ранее. Прогноз выручки Mail.ru за 2019 г. (86-88 млрд руб.) уже учитывает эффект консолидации Skillbox; таким образом, новость НЕЙТРАЛЬНА для консенсус-прогноза и цены акций.

Отметим также, что 24 декабря первый зампред Правления Сбербанка Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru. Он занял место Алана Ваксмана. Лев Хасис был номинирован в совет директоров Mail.ru от МФ Технологии (МФТ) после закрытия сделки в декабре прошлого года по покупке Сбербанком 36% акций МФТ.

МТС довела свою долю в МТС-Банке примерно до 100%; компания начнет продавать собственную смарт-колонку в 1П20; НЕЙТРАЛЬНО

МТС (MTSS RC, MBT US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) приобрела 4,5% акций МТС-Банка у своей материнской компании АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), доведя совокупную долю в капитале банка до 99,7%. В результате сделки АФК “Система” полностью вышла из состава акционеров МТС-Банка. Цена сделки составила 1,4 млрд руб., что эквивалентно 31,1 млрд руб. за 100% акций МТС-Банка и предусматривает премию 8% к цене предыдущей сделки по покупке доли в МТСБанке.

Отметим также, что, как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на директора центра искусственного интеллекта Аркадия Сандлера, компания МТС запустит продажу смарт-колонки, голосового помощника и системы умного дома собственной разработки в 1П20. Сейчас устройства проходят стадию бетатестирования; после запуска в коммерческую эксплуатацию эти устройства будут конкурировать с аналогичными продуктами Яндекса, Mail.ru, Google, Amazon и Xiaomi в соответствующих рыночных нишах.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)