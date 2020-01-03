В новогодней лотерее в РФ помимо 1 млрд рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 млн рублей — их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».

«Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», — отметили в пресс-службе распространителя лотереи.

Москва и Московская область заняли первую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: здесь по 1 млн рублей выиграли сразу 20 жителей.

В топ самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша попали также Санкт-Петербург (семь миллионеров), Республика Башкортостан (шесть миллионеров), Ростовская область (пять миллионеров), Свердловская и Новосибирская области (по четыре миллионера).

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.