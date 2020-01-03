Самыми закредитованными заемщиками в России являются граждане 26—30 лет, а активнее всего набирают ссуды россияне в возрасте 22—25 лет, подсчитали для агентства «Прайм» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество действующих кредитов на одного заемщика 26—30 лет за год выросло с 2 до 2,16 договоров по состоянию на конец ноября 2019 года, что является максимальным уровнем среди всех возрастных групп. Второе место по закредитованности занимают молодые заемщики — на одного россиянина в возрасте 22—25 лет по итогам ноября приходилось 2,13 контракта.

При этом данная возрастная группа активнее остальных наращивала количество контрактов на одного человека — показатель за год к концу ноября вырос на 0,2 процентного пункта. «В последние годы кредиторы столкнулись с тем, что все «традиционные» сегменты клиентов, с которыми банки работали ранее, уже поделены между банками, и новых клиентов просто нет. В связи с этим банки обратили внимание на сегмент молодых клиентов, с которыми до этого мало кто работал из-за повышенных рисков», — пояснил такую динамику гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Наименьший прирост показателя наблюдался у старшего поколения: россияне в возрасте 51—60 лет за год нарастили число активных кредитов на заемщика всего до 1,96 с 1,92 ссуды, а заемщики старше 60 лет — до 1,77 с 1,74 договора. По словам Лагуткина, граждане старше 50 лет являются одними из самых дисциплинированных заемщиков банков. Слабая динамика связана с тем, что им далеко не всегда нужны заемные средства, поэтому они реже остальных обращаются в банки.

При этом в 2019 году среднее число кредитов на заемщика увеличилось абсолютно во всех возрастных группах. В целом среднее число действующих кредитных договоров на одного заемщика в России по итогам ноября 2019 года выросло до 2,1 контракта.

Лагуткин объяснил эту тенденцию сразу двумя факторами: потребители после проблем в экономике в 2014—2015 годах отошли от сберегательной модели поведения и реализуют отложенный потребительский спрос, а банки проводят агрессивную кредитную политику, предлагая клиентам все больше кредитов разных видов — от нецелевых кредитов наличными до ипотеки.