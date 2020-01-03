Россияне в 2019 году больше всего использовали кредитные карты для походов в супермаркеты, а также для оплаты одежды, обуви, спорттоваров и товаров для дома и ремонта, говорится в исследовании ОТП Банка, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

«Как и годом ранее, самая большая статья расходов по кредитным картам — это «покупки в супермаркетах» (39,9%), при этом в 2019 году доля трат в этой категории сократилась почти на 2%», — сказано в исследовании.

Отмечается, что второе место в структуре покупок приходится на категорию «одежда, обувь и спорттовары», а третье — на категорию «дом и ремонт». Пятерку лидеров среди категорий, на покупки в которых россияне чаще всего использовали кредитные карты, замыкают категории «автомобили» и «красота и здоровье». Траты во всех вышеуказанных категориях покупок, за исключением в сфере красоты и здоровья, сокращались, подчеркивают аналитики.

Эксперты поясняют, что это произошло за счет роста трат в других категориях, менее популярных в 2018 году. Например, в общей структуре на 14,8% выросли траты в ресторанах. «Мы это связываем с увеличением частоты посещений заведений быстрого питания, косвенно об этом свидетельствует снижение среднего чека до 465 рублей с 490 рублей годом ранее», — указывают они, добавляя, что среднее количество операций в месяц в этой категории выросло с 2,9 до 3,2 трансакции.

Также увеличилась на 5,1% доля трат по кредитной карте на покупки в категории «путешествия», на 18,9% — в категории ЖКХ, на 32,5% — в категории игрушек и на 7,3% — в категории «AliExpress».

Кроме того, заметными в 2019 году оказались колебания в категории «транспорт», в частности покупки стали совершаться на 30% чаще, в результате траты выросли на 16,1%. Как подчеркивают аналитики, на этом сказались в том числе инфраструктурные изменения, вводимые городскими властями, облегчающие процессы оплаты и, по сути, популяризирующие безналичную оплату проезда на общественном транспорте.