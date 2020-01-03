Представитель ВЭБа в Москве пока не прокомментировал ситуацию.
Украинский дочерний банк российской финансовой госкорпорации ВЭБ — Проминвестбанк — намерен свернуть банковский бизнес на Украине, говорится в сообщении Проминвестбанка.
В повестку дня назначенного на 6 февраля внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Представитель ВЭБа в Москве пока не прокомментировал ситуацию.
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