Украинский дочерний банк российской финансовой госкорпорации ВЭБ — Проминвестбанк — намерен свернуть банковский бизнес на Украине, говорится в сообщении Проминвестбанка.

В повестку дня назначенного на 6 февраля внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».

Представитель ВЭБа в Москве пока не прокомментировал ситуацию.

