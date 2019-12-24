Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации развития ВЭБ, требующей взыскать более 91,7 млрд рублей с АО «Ангстрем», головной структуры ведущего российского производителя микроэлектроники, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 27 декабря, к производству он пока не принят. Третьим лицом в иске указано признанное банкротом АО «Ангстрем-Т», владеющее заводом микроэлектроники в Зеленограде. Основания исковых требований не сообщаются, однако сумма иска совпадает с размером задолженности «Ангстрем-Т» перед ВЭБом по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года.

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве «Ангстрем-Т» в июне установил, что по состоянию на момент введения в компании наблюдения в марте этого года ее долг перед ВЭБом составлял более 1,3 млрд евро, включая 815 млн евро основного долга, а также проценты и неустойки. По курсу на тот момент — около 97,5 млрд рублей. Эта сумма была включена в реестр требований кредиторов «Ангстрем-Т». По текущему курсу 1,3 млрд евро эквивалентны 91,7 млрд рублей.

Суд признал «Ангстрем-Т» банкротом в октябре по инициативе ВЭБа. Как пояснял РИА Новости еще в январе представитель госкорпорации, она стала владельцем 100% капитала предприятия для консолидации актива у основного кредитора в целях его дальнейшего развития. По его словам, ВЭБ первым обратился в суд с заявлением о несостоятельности «Ангстрем-Т», поскольку другие кредиторы завода также заявили о наличии просроченной задолженности.

В госкорпорации тогда заявили, что ВЭБ рассматривает обращение в суд как техническую меру, которая позволит организовано провести переговоры с кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности. По словам представителя ВЭБа, госкорпорация заинтересована в дальнейшем развитии предприятия, разрабатывает его новую инвестиционную программу и ведет поиск стратегического партнера. В пресс-службе «Ангстрем-Т» агентству тогда же сообщили, что завод работает в штатном режиме, и назвали заявление о банкротстве технической юридической процедурой.