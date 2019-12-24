Росбанк принял решение о сохранении нулевой комиссии за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) до 1 февраля 2020 года, следует из релиза финучреждения.



«Таким образом, до начала февраля 2020 года все переводы через СБП в сторонние банки — участники системы останутся для клиентов Росбанка бесплатными. О дальнейших планах Росбанк проинформирует клиентов в январе 2020 года», — отмечается в релизе.

Воспользоваться СБП можно через мобильное приложение «Росбанк Онлайн» или интернет-банк.