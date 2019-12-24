Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января МРОТ увеличится на 850 рублей — до 12 тыс. 130 рублей в месяц — и будет равен прожиточному минимуму за II квартал этого года. По сравнению с предыдущим повышением в начале года (11 тыс. 280 рублей в месяц) он вырастет на 7,5%.

Как отмечала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ поможет повысить зарплату более 3 млн россиян.

В некоторых регионах МРОТ будет выше установленного — с учетом повышающих коэффициентов и надбавок к зарплате. Речь идет о работниках, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

Расходы на повышение зарплат бюджетников в следующем году составят 20,9 млрд рублей. При этом треть расходов вернется в бюджетную систему в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц.

Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.