Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Промсвязьбанка статусом опорного банка ОПК, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменение в закон «О государственном оборонном заказе», согласно которому ПАО «Промсвязьбанк», 100% голосующих акций которого находятся в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускаются.

Согласно закону, устанавливать объем средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа, будет правительство.

Закон также предусматривает нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа. Так, исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для ОПК.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.