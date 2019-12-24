Банк «Авангард» открыл в Москве дополнительный офис «Большая Полянка», говорится в релизе финучреждения.



Отделение расположено по адресу: ул. Большая Полянка, д. 24/2, стр. 4.



«В офисе можно получить полный комплекс услуг для физических и юридических лиц: открытие счетов юридических лиц и расчетно-кассовое обслуживание; вклады в рублях и иностранной валюте; денежные переводы Western Union, Contact, «Юнистрим»; валютно-обменные операции. Офис выпускает и обслуживает расчетные и кредитные карты Visa, Mastercard и «Мир», — отмечается в сообщении.

Режим работы офиса: понедельник—пятница с 9:30 до 17:30.