Новая «холодная война» ждет мир в 2020 году — она разразится в киберпространстве, в политике интернет-трендом будут фейковые новости перед выборами, а компаниям и обычным людям следует опасаться, в общем-то, уже старых угроз — вирусов-вымогателей и фишинга, прогнозирует IT-компания Check Point в исследовании, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм» .

«Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами, финансируемых и поддерживаемых крупными странами, стремящимися консолидировать и расширять свои сферы влияния», — ожидают эксперты.

Помимо этого они прогнозируют рост числа кибератак на коммунальные и иные критически важные инфраструктуры, объясняя это тем, что во многих случаях в сфере электроснабжения и водоснабжения используются устаревшие технологии.

Предсказывают аналитики и увеличение в 2020 году количества целевых атак на конкретные предприятия, органы власти и организации сферы здравоохранения с помощью программ-вымогателей, а также атак через мобильное вредоносное ПО, которое может похищать данные о платежах, учетные данные и информацию о средствах с банковских счетов жертв. «Новые версии вредоносного ПО доступны любому, кто готов платить разработчикам», — отмечается в исследовании.

Компаниям Check Point предрекает больше фишинга против их сотрудников. Фишинг — это кража конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через рассылку электронных писем, а также сообщений якобы от имени финансовых и госучреждений, соцсетей. «Несмотря на то, что электронная почта остается вектором атаки №1, сейчас киберпреступники используют множество других векторов атак. Фишинг все чаще включает в себя СМС-атаки на мобильные телефоны или использование сообщений в социальных сетях и игровых платформах», — рассказывают эксперты.