Россияне чаще всего анализируют свои доходы (63%), саморазвитие (51%), а также карьерный рост и здоровье (по 48%) при подведении итогов года. Таковы данные исследования портала Superjob.



«Среди различных составляющих личной жизни при подведении итогов года россияне чаще всего анализируют свои доходы (63%), саморазвитие (51%), карьерный рост и здоровье (по 48%). Свои взаимоотношения с детьми в конце года будут оценивать 36%. Сферу отношений и образования — по 33%. Каждый четвертый подведет итог выполненных за год проектов. Хобби и путешествия за год подсчитают по 22%. О роли спорта в своей жизни будут размышлять 19%, о религии и духовном росте — 9%», — говорится в сообщении.



По данным исследования, 57% россиян планируют подведение личных итогов уходящего года: 32% сделают это мысленно или устно, 22% сохранят запись в личных архивах, 1% выпустит пост в соцсети, 2% подведут личные итоги года в ином виде. 32% респондентов не планируют подводить итоги года. Женщины более склонны к подведению итогов, нежели мужчины: 61% против 54%, отмечают аналитики.

В социологическом опросе приняли участие 4 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ.