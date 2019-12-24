Сбербанк , IT-компания «Платформа ОФД» и «Рамблер» проанализировали, сколько стоит елка в декабре 2019 года и чем россияне украшают ее.



Согласно исследованию, 11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% — искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть — 23% — вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника.

«Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» проанализировали продажи новогодних товаров за первые две декады декабря 2019 года (1—20 декабря) и аналогичный период прошлого года. Эксперты выяснили, каков средний чек традиционных новогодних атрибутов. Так, в частности, искусственные ели россияне приобретали за 2 550 рублей, это на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время. Средний чек на живую ель не учитывался, поскольку большая часть этих деревьев продается на елочных базарах, а эти ярмарки по закону освобождены от торговли с применением контрольно-кассовой техники», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, из елочных украшений заметнее всего подорожали елочные звезды, которые устанавливают на верхушку, — на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня средний чек на них — 125 рублей. На 28% вырос и средний чек на елочные шары, достигнув 160 рублей. На 20% «прибавила» мишура (средний чек — 89 рублей). На 17% выше оказалась стоимость средней покупки гирлянды — 385 рублей.

В целом средний чек на елочные игрушки составил 185 рублей, он подрос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018-го, заключили аналитики.