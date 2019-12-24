На начальном этапе обновление приложения «Мой брокер» доступно только для версии на операционной системе iOS.
Частные инвесторы, клиенты членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в совместном релизе компаний.
«С помощью обновленного приложения «Мой брокер» пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет происходить практически мгновенно. На данный момент проводятся тестовые платежи в закрытой группе пользователей. После завершения тестирования технология станет доступна для всех клиентов «БКС Брокер» в мобильном приложении и веб-кабинете «Мой брокер». Банк «Русский Стандарт» обеспечивает технологическую поддержку услуги и подключение брокера к СБП», — отмечается в сообщении.
Так, инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и ввести необходимую сумму пополнения счета. Затем на экране мобильного телефона сформируется QR-код, далее необходимо нажать на кнопку «Перейти к оплате». Для завершения платежа клиент будет автоматически переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк плательщика должен быть участником СБП.
На начальном этапе обновление приложения «Мой брокер» доступно только для версии на операционной системе iOS. При использовании веб-кабинета «Мой брокер» сформированный QR-код необходимо отсканировать смартфоном с приложением одного из банков, поддерживающих сервис оплаты покупок через QR-код СБП.
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