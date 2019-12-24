В 2019 году более 50 банков по всему миру объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест, что стало рекордным показателем за последние четыре года: в 2015 году в банковском секторе было зафиксировано сокращение более 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты банков и профсоюзов.

В текущем году 82% сокращений (63,6 тыс. человек) пришлось на европейские банки, еще 10% на Северную Америку (7,7 тыс.), в Латинской Америке под сокращения попали 3,5 тыс. банковских сотрудников (4,5%).

В топ-5 по сокращению попали два немецких, итальянский, испанский и британский банки. Абсолютным лидером стал Deutsche Bank, объявивший о сокращении 18 тыс. рабочих мест. Вслед за ним расположились UniCredit (8 тыс.), Santander (5,4 тыс.), Commerzbank (4,3 тыс.) и HSBC (4 тыс.).

Как отмечает Bloomberg, показатели завершающегося года указывают на слабость европейских банков, поскольку экспортно ориентированная экономика континента сталкивается с международными торговыми спорами, в то время как отрицательные процентные ставки еще больше влияют на доходы от кредитования. В отличие от США, где правительственные программы и повышение ставок помогли банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, кредитные организации в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают предприятия, чтобы поддержать прибыльность, отмечает агентство.

За последние шесть лет общее число сокращенных в банковской сфере сотрудников превысило 425 тыс. человек. В следующем году банки, вероятно, продолжат объявлять о массовых сокращениях, утверждает Bloomberg.