На сайте платежного сервиса RS Express теперь доступно отправление переводов с карты в систему «Золотая корона», говорится в сообщении банка «Русский Стандарт».



«Теперь, помимо отправления и получения переводов «Золотая корона», доступных во многих отделениях банка «Русский Стандарт», у клиентов появилась возможность воспользоваться услугой круглосуточно на сайте RS Express — достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон... Клиентам не обязательно посещать банковский офис для отправки средств родным и близким, а получить перевод наличными можно в любой из более чем 50 тыс. точек обслуживания в 35 странах мира через считаные минуты после отправки», — следует из релиза.

Денежный перевод можно совершить в российских рублях, а получить — либо в национальной валюте, либо в долларах США или евро.

