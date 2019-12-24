ВТБ продлил срока приема вклада «Время роста» по 31 января 2020 года.

Минимальная сумма – 30 тыс. рублей.

При размещении денежных средств в отделении банка на срок шесть месяцев процентная ставка составит 5,54% (ранее – 5,78%), на один год – 5,41% годовых.

При открытии вклада онлайн на шесть месяцев доходность вложения составит 5,68% (до этого – 5,93%), на один год – 5,55% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Для владельцев «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте возможно увеличение ставки по вкладу.